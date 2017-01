Brann i historisk bygning

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

SLUKKER BRANN: Brannvesenet rykket ut fra Skien, Porsgrunn og Bamble (Foto: Morten Lie-Hagen)

Brannvesenet jobber for å redde historiske verdier i den 150 år gamle herregården. 03.01.2017 kl 10:27 (Oppdatert 12:24)

Eirik Haugen

Eirik Haugen

Tlf: 35 54 32 30 Nødetatene rykket ut til brann i Bolvik Værk i Kilebygdveien i formiddag. – Det har vært nødvendig å skjære seg gjennom taket for å slukke brannen, sier operasjonsleder Jørn Gustav Larsen. Den gamle herregården består i dag av et verksted og en boligdel. Ingen skadet Ingen personer skal ha kommet til skade etter at det brøt ut brann i en enebolig i Kilebygdveien i Skien tirsdag formiddag. Det bekrefter operasjonsleder hos politiet, Jørn Gustav Larsen, til Varden. Alle nødetatene rykket ut etter meldinger om brann i boligen. ANDRE HENDELSER I DAG: Skled på fjellhylle og falt 30 meter – fjellklatrer i 20-årene omkom Masse røyk Vardens journalist på stedet melder at det er mye røyk, men ikke synlige flammer på stedet. Brannvesenet sjekker bygningen og loft for å se etter brann. Det er brannmannskaper fra Skien, Porsgrunn og Bamble som har rykket ut. Operasjonslederen sier til Varden at huset er stort og at de har problemer med å finne ut hvor i huset det brenner. ANDRE HENDELSER I DAG: To til legevakta etter utforkjøring Fredet gård Det er en historisk gård som brenner. Bolvik Værk er fredet og det er hovedhuset som brenner. Verket ble nedlagt i 1867-68, i følge Skiensatlas på nett. Det er også en sak på nettsetdet til Riksantikvaren som handler om kulturminner om stedet. I følge TA blir malerier og andre verdisaker reddet ut av bygget. Skien og Porsgrunn BV reiser ut på brann i einebustad i Kilebygdvegen — 110 Telemark (@110Telemark) 3. januar 2017