Brann i låve – måtte kjøre tre kilometer på snøskuter for å komme fram

Nødetatene rykker ut til bygningsbrann i Tinn. Slukningsarbeidet blir utfordrende. 01.02.2019 kl 18:56 (Oppdatert 21:20)

Brannvesen og politi satte fredag kveld kursen for Hovin i Tinn etter melding om brann i en bygning.

– Tinn brannvesen rykker ut til en låvebrann i Hovin, opplyser Sør-Øst 110.

Ikke fare for mennesker eller dyr

Ifølge politiet er det snakk om en låve på en gård i nærheten av Sønstevatn nord for Hovin.

– Brannvesenet har gitt tilbakemelding om at det skal være overtenning i låven, og at den trolig vil brenne helt ned. Det skal ikke være fare for mennesker eller dyr, og heller ikke fare for spredning til andre bygg, sier operasjonsleder Andre Kråkenes i Sør-Øst politidistrikt.

Må kjøre inn med snøskuter

Låven ligger et godt stykke fra en bilvei, og dette vil gjøre et eventuelt slukningsarbeid svært utfordrende.

– Eieren, som varslet om brannen, skal hjelp brannvesenet med å ta seg inn til hytta. Men slik tilgjengeligheten er der nå må de kjøre tre kilometer med snøskuter. Nærmere kommer de ikke med bil. Vi har ikke sendt noen politipatruljer til stedet i kveld, men det vil bli sendt noen inn i morgen formiddag når brannen forhåpentligvis har roet seg ned, sier Kråkenes.

Fredag kveld opplyser brannvesenet at at låven har blitt totalskadd i brannen.