Brann i leilighetskompleks

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891 Klokken 00.17 natt til tirsdag ble det meldt om brann i et leilighetskompleks i Fossoveien på Rjukan. Brannvesenet, som rykket ut sammen med politi og ambulanse, fikk kontroll på brannen. Den hadde oppstått i en av leilighetene i et bygg som består av flere leiligheter. Ingen personer ble skadet. – Det var ingen hjemme i leiligheten det brant i. Beboerne i de andre leilighetene hadde kommet seg ut før brannvesenet kom til stedet, sier operasjonsleder Jan Olaf Jansen i Sør-Øst politidistrikt. Det er foreløpig ikke kjent hvor brannen startet eller hva som er årsaken til den. – Det skal ikke ha blitt så store skader av brannen. Det var litt i to av rommene, og en del røyk. Brannårsaken er ukjent, og det vil bli gjort tekniske undersøkelser på stedet tirsdag, sier Jansen.