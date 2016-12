Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Brann i næringsbygg annonse Klokka halv fem i natt fikk politiet medling om brann på Nordagutu. 25.12.2016 kl 08:35

Ragnhild Johansen

Tlf: 35 57 35 09 Det ble meldt om røykutvikling fra et ventilasjonsrom på et næringsbygg. Brannen var i underetasjen på bygget. Etter en kort stund ble brannen slukket av brannvesenet. Det ble rapportert om røykskader i 1. og underetasjen av bygget. annonse annonse