Brann i Skien sentrum - beboere i sjokk

Det brenner i en bygning i Hermann Baggersgate. Alle nødetater er på vei. 24.04.2018 kl 17:25 (Oppdatert 18:50)

SISTE: Politiet melder kl 18.48 at brannen er slukket.

Det brenner i en bygning i Hermann Baggersgate i Skien sentrum.

Politiet, ambulanse og brannvesen fra både Skien og Porsgrunn rykker ut. I alt fire brannbiler er på stedet.

Sperrer gater

Politiet sperrer Mælagata sørgående retning og Duestien i krysset ved Slemdalsgata i forbindelse med brannen.

Røykutviklingen er voldsom og sees fra store deler av byen.

Personene i bygningen skal ha evakuert seg selv, twitrer politiet.

─ Lukk vinduene!

─ Røyken er ganske intens nå og den trekker nordover. Huseiere bes lukke vinduer og ventiler, oppfordrer politiet.

─ Det er helt kaos på stedet, sier Vardens journalist. ─ Det har begynt å blåse en del, og åpne flammer står nå opp av hustaket. Det velter ut svart røyk.

Mange tilskuere har samlet seg.

─ Det er stor røykutvikling, sier politiet. ─ Vi ber om at skuelystne holder god avstand, og følger anvisningene vi gir dem.

Kontroll

Like før klokken 18 melder brannvesenet at de har kontroll på brannen. Det betyr ikke at brannen er slukket.

─ Det vil nok brenne en god stund ennå, men brannen er på retur, sier politiet.

I sjokk

I bygningen der det brenner, er det flere leiligheter. ─ Tre personer bor i bygget, alle tre har kommet seg ut for egen hånd, sier innsatsleder Geir Andersen.

En av beboerne forteller at de ble klar over brannene da noen dundret på dørene og ropte at de måtte komme seg ut.

─ Alt gikk kjempefort, sier beboeren. Beboerne er i sjokk, de rakk ikke å ta med seg noen eiendeler og har antagelig mistet alt de eier.

Bilverksted

Bygget huset også et bilverksted i første etasje. Foreløpig tyder det på at brannen staret i bilverkstedet, ved at en bil begynte å brenne.

Nabobygget huser en malingsbutikk, og Vardens journalist på stedet forteller at det ser ut som om butikken også har fått skader i brannen.