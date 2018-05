Brann i to bygg i Skien BRANN: Bygget som ligger like ved den gamle Mobile-tomta i Skien begynte å brenne (Foto: Eirik Haugen) SPERRET AV: Lundegata er sperret av. (Foto: Fredrik Pedersen) PÅ PLASS: Brannvesenet på plass ved den gamle prestegården i Lundegata. (Foto: Fredrik Pedersen) RYKKET UT: Flere brannbiler rykket ut til brannen. (Foto: Eirik Haugen) PRESTEGÅRD: Brannmannskapene tok seg inn i bygget ved hjelp av en stige. (Foto: Eirik Haugen) brann taket: (Foto: Eirik Haugen) KORT AVSTAND: Kun et par hundre meter skiller den gamle prestegården i Lundegata og bygget i Schwachsgate hvor det begynte å brenne fredag ettermiddag. (Foto: Eirik Haugen) annonse Brann i prestegården i Lundegata i Skien og et bygg 200 meter lenger ned i gata. 25.05.2018 kl 15:38 (Oppdatert 16:24)

Martin Øyvang

Det brøt ut brann brann i den gamle prestegården i Lundegata i Skien.

Flere brannbiler rykket ut og brannvesenet tok seg først inn i bygget ved hjelp av motorsag og stige.

Like etter brannen i Prestegården begynte det også å brenne i et hus i Scwachs gate, like ved kinoen.

Ubebodd bygg

Politiet opplyser at bygget er ubebodd.

– Ingen er registrert på adressen, sier operasjonslederen i Sør-Øst politidistrikt.

Sperret veier

Politiets innsatsleder på stedet opplyser at veiene er sperret av rundt området.

– Årsaken er at vi ser en sammenheng mellom de to brannene, og at vi skal ha inn politihunder på området, opplyser innsatslederen.

Saken oppdateres.