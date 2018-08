BRANN: Nabo hørte rop om hjelp - familie på fem evakuert BRANN: Brannvesenet rykket ut til brann tirsdag kveld. (Foto: Droneinfo.no) annonse Det ble meldt om brann i et bolighus på Stathelle i Bamble seint tirsdag kveld. Naboen kontaktet brannvesenet da hun hørte rop om hjelp og så røyken slå ut av huset. 07.08.2018 kl 23:30 (Oppdatert 08.08.2018 kl 00:14)

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Bamble og Porsgrunn brannvesen rykket ut med flere enheter på boligbrann i Falkåsveien på Stathelle tirsdag kveld. Det var i 23.00-tiden brannen brøt ut og huset ble evakuert for mennesker. I huset bor det en familie på to voksne med tre barn.

Hørte rop

Naboen som bor i nabobygget hørte rop om hjelp, og fikk kontaktet brannvesenet kjapt. Da var familien ute av huset og røyken veltet ut.

Naboen forteller til Varden at det var veldig mye røykutvikling fra huset og at hun måtte be familien om å holde seg unna det brennende huset for ikke å få røykskader. .

Det var til tider veldig kaotisk på stedet forteller Varden-tipser. Brannvesen, politi og ambulanse med flere enheter var alle der for å bistå.

Slukket

Brannen ble etter kort tid slukket, og brannen ble begrenset til en del av huset. Ingen skal være skadet i brannen. Familien kan ikke flytte tilbake i huset da det er røyk og brannskadet.

En del mennesker samlet seg i området rundt der det brant.

Politiet kommer til å opprette sak.