Brann på fengselscelle- to personer til legevakt annonse To personer ble tatt med til legevakten etter at det oppsto brann på en celle i Skien fengsel onsdag kveld. 01.02.2018 kl 07:13 (Oppdatert 07:13)

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

I 22-tiden onsdag kveld rykket brannvesen og politi ut på melding om brann på en celle i Skien fengsel på Rødmyr.

– Det hadde tatt fyr på en celle. Politiet var på stedet og oppretter sak, slik vi gjør i alle brann-saker. Årsaken til brannen vil videre etterforsking vise, sier operasjonsleder Terje Pedersen i Sør-Øst politidistrikt.

Han opplyser at to personer ble tatt med til legevakten for en sjekk etter brannen.

Utover dette har det vært en rolig natt i Telemark, ifølge operasjonslederen.