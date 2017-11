Brann på Vafos Pulp annonse Brannvesen og politi rykket ut til brann i Kragerø mandag formiddag . 13.11.2017 kl 09:56 (Oppdatert 10:22)

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Nødetatene rykket ut til brann på Vafos Pulp i Kragerø klokken 09.45 mandag formiddag. Bedriften ligger i Kragerøveien. Vafos jobber med ubleket slipemasse.

Kort tid etter meldte politiet at brannvesenet hadde kontroll på brannen. Samtlige ansatte på stedet var tatt med ut og ble sjekket av ambulanse-personell. Det er 45 mennesker som jobber i bedriften.

Sveisejobb

– Brannen startet da vi holdt på med en sveisejobb på en plass vi kaller stampen. Det var ikke noen åpen flamme, men veldig mye røyk. Brannvesenet er her nå, og vi har alt under kontroll. Ingen av våre ansatte ble skadet eller fikk røykskader. Vi har ikke fått full oversikt over skadene enda, men det dreier seg om småskader, sier produksjonssjef Peder Øygarden til Varden.

Er du på stedet? Send oss gjerne tips og bilder til redaksjonen@varden.no eller send SMS/MMS til VA Tips til 1963