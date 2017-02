Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Brannen er under kontroll Brann: Det brenner i enebolig i Porsgrunn lørdag kveld. (Foto: Sindre Omenås) annonse Et hus I Porsgrunn begynte å brenne lørdag kveld. 11.02.2017 kl 21:50 (Oppdatert 23:30)

Lise Valbø Rønningen

Tlf: 991 60 995 Brannvesen og politi rykket rett før klokken 22.00 lørdag kveld ut til en brann i Porsgrunn. Brannen har oppstått i en enebolig Tjernløkka på Knardalstrand. Ifølge politiet skal det bo to personer i huset, men de er ikke hjemme. Politiet skal ha vært i kontakt med beboerne. Lørdag kveld, rett før klokken 23.30, melder politiet at brannen er under kontroll. - Huset er totalskadd, opplyser politiet. En kvinne i 40-årene er innlagt på sykehus fordi hun skal ha fått i seg røyk. Riksvei 356 forbi huset er stengt. annonse annonse