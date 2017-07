Brannen i vogntog slukket annonse Det er ikke meldt om personskade etter at det begynte å brenne i et vogntog på E134 ved Vågsli fjellstue. 07.07.2017 kl 13:54 (Oppdatert 14:40)

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410

Både politiet og brannvesenet rykket ut til stedet.

Politiet opplyser at det ikke er meldt om personskade. Det er heller ikke kjent hva som var årsaken til brannen.

Like før 14.30 ble det opplyst at branne ner slukket, men at vogntoget måtte berges.

Det er ukjent om brannen skaper trafikale problemer.