Branntilløp i industribedrift

Litt før klokka 05.30 rykket Kragerø brannvesen ut til Vafos bruk. Det var branntilløp i et transportbånd.

19.01.2017 kl 06:42 (Oppdatert 06:43)

Torbjørn Tungesvik

Tlf: 480 75 998

En automatisk brannalarm varslet brannvesenet. Da mannskapene kom fram fant de ut at det hadde vært branntilløp i et transportbånd, ifølge NRK Telemark. Men en mann på nattevakt hadde allerede klart å slokke brannen.

Tidligere Vafos bruk - nå Vafos Pulp - er en treindustribedrift med 45 ansatte. De produserer slipemasse som selges videre til produsenter av kartong og papirprodukter.

Det har vært flere branner og branntilløp ved Vafoss før. I fjor sommer måtte brannvesenet rykke ut til røykutvikling fra en silo. 14. april 2010 var det også utrykning til røykutvikling.