Brannvesenet har allerede fått sitt første oppdrag nyttårsaften Så var kvelden i gang for nødetatene også, men denne gangen var det heldigvis ikke fare for skade på verken personer eller bygninger. 31.12.2016 kl 20:17 (Oppdatert 20:20)

Nils Skumsvoll

Nils Skumsvoll

Tlf: 35 54 32 08 En hekk ved en privatadresse på Ulefoss har tatt fyr, og dermed må brannvesenet rykke ut til sitt første oppdrag i Telemark denne kvelden. LES OGSÅ: Slik sikrer du deg best mot brann i kveld Årsaken skal være fyrverkeri i anledning årsskiftet. Det er ingen fare for at flammene skal spre seg til nærliggende bygninger. Nødetatene benytter samtidig anledningen til nok en gang å minne folk om å være forsiktige med fyrverkeriet i kveld og videre utover natten.