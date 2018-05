Brannvesenet har hatt flere oppdrag – flere bryter totalforbudet annonse Brannvesenet har i dag hatt flere oppdrag som innebærer brudd på totalforbudet mot bruk av åpen ild. 30.05.2018 kl 17:50 (Oppdatert 18:07)

Det er innført forbud mot bruk av åpen ild i flere kommuner i Telemark på grunn av ekstrem skogbrannfare.

110-sentralen i Telemark opplyser onsdag ettermiddag at de har flere oppdrag i løpet av dagen som innebærer brudd på dette forbudet.

– Vi har endel oppdrag i Telemark idag, på brudd på totalforbudet mot bruk av åpen ild. Vi minner om at det er strengt forbudt å fyre opp bål, grill og lignende, også i strandkanten! Grilling i egen hage, kun ved stor aktsomhet og påsyn!, skriver 110 Telemark på Twitter.

Politi og brannvesen rykket ut til melding om at noen skal ha fyrt opp bål på et jorde i Rødmyrområdet i Skien i 17-tiden onsdag ettermiddag. Det er imidlertid usikkert om denne meldingen stemmer.

– Ser ikke noe bål på stedet, og undersøker nærmere, melder politiet på Twitter i 17.40-tiden.

Lar kantslåtten vente

På Rema 1000 i Siljan har de besluttet å stanse salget av engangsgriller mens skogbrannfaren er så høy.

Porsgrunn kommune melder at de velger å stanse kantslått og gressklippng langs veiene, og oppgir at Statens vegvesen gjør det samme for veiene de har ansvar for i Telemark.

– Når vegetasjonen i veikantene blir klippet, kan det oppstå gnister når redskapen treffer stein. Disse gnistene kan være nok til å starte en brann.Det vil bli tatt nye vurderinger så raskt vi får nedbør av betydning, skriver Thomas Nøklegård, avdelingsleder Bydrift i Porsgrunn Kommune i en pressemelding.

Dette er forbudt

