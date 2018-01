Bratsbergbanen stengt etter at trær sperret sporet – åpner trolig fredag TRÆR OVER TOGSPOR: Arbeidet med å rydde Bratsbergbanen fortsetter (Foto: Bane Nor) annonse Strekningen Skien-Nordagutu er stengt for trafikk på grunn av trær som sperrer sporet. Bane Nor estimerer at strekningen kan åpnes først fredag 22.01.2018 kl 10:59 (Oppdatert 11:03)

NTB

NSBs lokaltog fra Porsgrunn til Notodden blir berørt av stengningen. Bane Nor opplyser at de jobber med å rette feilen, men estimerer at en løsning ikke er på plass før fredag denne uken.

– Den svært krevende og omfattende jobben med å rydde unna snøtunge busker og trær som ligger inn over spor/kjøreledning fortsetter. Ny prognose tilsier at strekningen tidligst vil være farbar fredag 26. januar. Situasjonen kan karakteriseres som ekstrem, skriver Bane Nor på Twitter.

NSB opplyser på sin hjemmeside at de organiserer taxi for tog.