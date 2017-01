Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Breivik klager på manglende helsetilsyn i Skien fengsel RETTSAK: Skien fengsel er stedet der rettssaken foregår. (FOTO: TORBJØRN TUNGESVIK) Skien fengsel har krenket menneskerettighetene til Anders Behring Breivik flere ganger siden dommen i tingretten, ifølge hans advokat, Øystein Storrvik. 11.01.2017 kl 05:54 (Oppdatert 05:55)

NTB Når Storrvik skal holde sitt innledningsforedrag onsdag ettermiddag, vil han komme inn på flere nye punkter som Breivik mener er nye krenkelser av hans menneskerettigheter. Det dreier seg blant annet om manglende helsetilsyn i fengselet etter at Oslo tingrett behandlet søksmålet hans i mars, samt sju konkrete brev som er blitt stanset i brevkontrollen. – Dette vil jeg komme inn på i mitt innledningsforedrag, sier advokat Øystein Storrvik til NTB. Svært streng brevkontroll Han vil ikke konkretisere de nye momentene, fordi det ikke «er mulig å gi noen kortversjon» av dem nå. Det er på det rene at Anders Behring Breivik er underlagt svært streng brevkontroll, og brevene som blir stanset, er ifølge regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i hovedsak høyreekstreme brev til nye meningsfeller. Før Storrvik slipper til, skal Sejersted fullføre sitt innledningsforedrag. Han brukte mye tid tirsdag på å gjennomgå notater gjort i fengselet siden Breivik ble plassert i varetekt natt til 23. juli. De viser etter statens mening at Breivik ikke har fått isolasjonsskader, og at sikkerhetstiltakene rundt ham er lempet på fortløpende etter hvert som soningen har skredet fram.