– Brevik godt egnet som lokalitet for et deponi for farlig avfall GODT EGNET: Fjellhallene i Brevik er godt egnet som lokalitet for etablering av et deponi for uorganisk, farlig avfall ut fra en vurdering av geologiske, hydrologiske og geotekniske forhold, skriver Miljødirektoratet. (Foto: Tore Øyvind Moen) annonse Miljødirektoratet har kommet med sin konklusjon i deponi-saken. 01.11.2018 kl 09:45 (Oppdatert 09:52)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 NTB

«Fjellhallene i Brevik er godt egnet som lokalitet for etablering av et deponi for uorganisk, farlig avfall ut fra en vurdering av geologiske, hydrologiske og geotekniske forhold».

Slik starter Miljødirektoratets konklusjon, som er lagt ut på direktoratets egen hjemmeside.

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet gitt en faglig vurdering og sammenligning av konsekvensutredningene for de to alternativene for etablering av nytt deponi for farlig uorganisk avfall.

Les også: – Jeg håper og tror at Elvestuen forteller Gjelsten at han vil legge Brevik-alternativet dødt

Kan stå ferdig innen 2022

Om Brevik skriver de følgende:

– Noah AS har en teknologi som er godt dokumentert og testet ut og som vi anser som egnet for behandling av de typer organisk avfall det er nasjonalt behandlingsbehov for. Under forutsetning av at spørsmålet om betydningen av en sjelden lavart og forholdet til vannforskriften avklares, antar vi at det ut fra de miljømessige forholdene i saken vil være mulig å etablere anlegget innen deponiet på Langøya er fullt i 2022, selv om tiden er svært knapp. Noah har også mulighet til å strekke mottakskapasiteten for eksisterende deponi fram til 2024, for å tilrettelegge for deponering i Brevik.

Les også: Norcem knuser NOAHs konsekvensutredning

Lunkne til Raudsand-deponi

Om deponi-alternativet på Raudsand skriver de følgende:

– I Raudsand har ikke Miljødirektoratet fått nok informasjon om geologiske, hydrologiske og geotekniske forhold i saken til at det er grunnlag for å vurdere om fjellhallene i Raudsand vil være egnet for etablering av et deponi for uorganisk, farlig avfall. (...) Det er heller ikke klart om den alternative behandlingsmåten for annet uorganisk avfall enn flyveaske og avfallssyre, vil være i tråd med avfallsregelverket. Ettersom det gjenstår en god del miljømessige utredninger av fjellhaller og uttesting av planlagte behandlingsmetoder, mener Miljødirektoratet det blir urealistisk å få anlegget på plass til 2022.

Miljødirektoratet har gått gjennom et utvalg av temaer i konsekvensutredningene for de to prosjektene, i Brevik og Nesset.

Direktoratet understreker at de ikke skal gi noen anbefaling av hvilket alternativ som eventuelt skal velges.