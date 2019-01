Brukte eksplosiver mot tapas–restaurant i sentrum Ødelagt: Skiltet over inngangspartiet, samt de to nederste rutene ble ødelagt som følge av eksplosjonen. (Foto: Jonas Fossing) Knust: Mens ruten til venstre overlevde med skader, ble ruten nederst til høyre smadret i biter som følge av eksplosjonen. (Foto: Jonas Fossing) annonse Nødetatene rykket ut til en melding om et høyt smell og røyk ved et gatekjøkken i Skien sentrum natt til tirsdag. To personer er pågrepet. 08.01.2019 kl 06:31 (Oppdatert 08:05)

Jonas Fossing

Politiet melder at hendelsen skal ha skjedd rundt kvart på ett natt til tirsdag.

– Vi fikk inn flere om folk som hadde hørt et voldsomt smell i sentrum i natt, sier oppdragsleder i politiet, Eskil Hagen Olsen.

Politiet rykket ut med flere patruljer, for å sjekke hva det dreide seg om.

– Det var brukt eksplosiver mot en restaurant, og da vi kom til stedet var det flere som hadde tatt turen ut fra hjemmene sine, sier han.

Uhyggelig opplevelse

Ingen ble skadd som følge av hendelsen, men Olsen sier smellet var såpass høyt at folk ble skremt.

– I følge vitner skal det ha smelt noe voldsomt, men heldigvis ble ingen skadd, sier han.

Olsen opplyser at de er usikre på hva som er blitt brukt, men at det skal dreie seg om eksplosiver.

– Et skilt var ødelagt, det var også endel glasskår fra ruter som var blitt knust. Det er ikke små kinaputter det her, uten at vi kan si sikkert hva som er brukt, sier han.

Vitner førte til pågripelse

Vitneobservasjoner og forklaringer fra eieren førte til at politiet pågrep to menn som følge av skadeverket.

– En mann i 20–årene og en mann i 40–årene er pågrepet og vil bli avhørt i dag, sier han.

Det er vanskelig for politiet å vite hva som er årsaken til at de to skal ha brukt eksplosiver mot restauranten.

– Vi må finne ut om dette dreier seg om rampestreker eller om det ligger en konflikt bak som gjør at dette er rettet mot selve restauranten, sier han.