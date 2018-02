Buss med 16 passasjerer kolliderte med lastebil Kø e18: Kø e18: annonse E18 ble stengt etter en trafikkulykke mellom en lastebil og en buss. Det skapte lange køer. 05.02.2018 kl 13:27 (Oppdatert 14:58)

Ulykken skjedde på E18 ved Åby i Bamble i 13.tiden mandag.

16 passasjerer satt i bussen. Disse ble fraktet bort fra stedet i annen buss. En av passasjerene klaget på smerter i ryggen ryggsmerter og ble framstilt for lege.

Kom over i motgående

Ulykken skjedde da lastebilsjåføren valgte å foreta en forbikjøring.

– Føreren av lastebilen skulle bremse for å unngå en gravemaskin som kjørte sakte foran han. Han la lastebilen over i motgående kjørebane for å unngå sammenstøt med gravemaskinen, der kom bussen, sier operasjonsleder hos politiet til Varden.

E18 ble stengt for all trafikk i sørgående retning, noe som naturlig nok skapte lange køer.

– Ikke snu i køen

Politiet oppfordret bilister som står i kø på stedet til ikke å snu i veibanen.

– Dette skaper farlige situasjoner, opplyser politiet.

Veien ble åpnet for normal trafikk cirka klokka 14.50 mandag ettermiddag.