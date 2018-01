Buss og bil kolliderte annonse Nødetatene rykker ut til trafikkulykke. 19.01.2018 kl 16:44 (Oppdatert 17:49)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Politi og ambulanse rykket fredag ettermiddag ut til et trafikkuhell på Notodden.

– Det har skjedd en kollisjon mellom en buss og en bil på fylkevei 37 i Grensherad, sier operasjosnleder Aadne Røilid i Sør-Øst politidistrikt.

Skadeomfang og hendelsesforløp er ukjent.

– Det skal ikke være alvorlige personskader, sier Røilid.

Senere fredag ettermiddag opplyser politiet at to personer er sendt til legevakta for en sjekk.

Ulykken skjedde etter at personbilen brøt vikeplikten.

Vegtrafikksentralen skriver rundt klokken 16.50 at det er redusert framkommelighet forbi ulykkesstedet.

Varden oppdaterer saken!