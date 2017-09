Busspassasjerer fikk gebyr fordi de manglet belte STORKONTROLL: Statens vegvesen varsler kontroller av beltebruk i busser over hele landet. (Foto: Gorm Kallestad / Scanpix)) annonse Statens vegvesen hadde storkontroll over hele landet. 25.09.2017 kl 12:47 (Oppdatert 13:14)

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410

I hele landet ble 9552 busspassasjerer kontrollert i Statens vegvesens landsdekkende beltekontroll. 206 av passasjerene fikk gebyr på 1.500 kroner. Totalt ble 448 sjåfører kontrollert, og fem av disse ble ilagt gebyr for manglende beltebruk.

LES OGSÅ: Statens vegvesen varsler kontroll av beltebruk i busser

Gebyr viser alvor

I Region sør, som dekker fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder, kontrollerte vegvesenet totalt 719 busspassasjerer, hvorav 31 fikk gebyr. I tillegg ble 37 sjåfører kontrollert, men ingen av disse satt usikret.

– Bilbelte redder liv, og vi vil at det skal bli like naturlig å bruke det i bussen som i bilen Gebyr er et virkemiddel for å vise alvoret av å ikke bruke belte, sier fungerende avdelingsdirektør Ida Bergene Kongsrud i Statens vegvesen i en pressemelding som er sendt ut mandag ettermiddag.

Statens vegvesen vil fortsette å kontrollere i tiden fremover.

– Oppfordringen vår er klar. Er det belte i bussen, bruk det! Da sparer du 1.500 kroner hvis du blir stoppet i kontroll. Og enda viktigere: Hvis det skjer en ulykke, kan du også spare liv, sier Kongsrud.