Bydel uten vann etter lekkasje annonse Hele Åfoss var uten vann på grunn av lekkasje tirsdag. 17.10.2017 kl 18:15

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978

Tirsdag ettermiddag måtte Skien kommune stenge av vannet etter lekkasje på Åfoss – nær idrettsbanen.

– Kommunen sier at det er en hovedledning. Dette omfatter hele Åfoss, sier operatør på 110-sentralen i Skien, Martin Haugen.

Kommunen har varslet at vannet vil være stengt i cirka en halvtime fra klokken 18. Hele bydelen vil i denne tiden være uten vann.

– De stenger av i første omgang for å få oversikt er for å få oversikt, jeg forsto det slik at det flomme over mot noen hus, forklarer Haugen.

Kort tid etter melder 110 Telemark at vannet er tilkoblet igjen, og at alt er ok.

Det er ingen behov for å koke drikkevannet, opplyser de.