Bydelen var IS-olert av underkjølt regn DEKKET AV IS: Bakken mellom Kampekastet og Skotfoss var så glatt at folk verken turte eller klarte å forsere den. Her står biler og venter i bunnen av bakken. (Foto: Kasper M. de Thurah.) annonse I hele nedre Telemark skaper underkjølt regn skapt ekstremt glatte veier i ettermiddag. På Skotfoss i Skien sto trafikken stille fordi bakken ved Kampekastet var glatt som en bob-bane. 17.01.2017 kl 18:30

– Jeg kjørte gjennom Skotfoss og skulle til Skien i ettermiddag, men ved Kampekastet sto en buss og flere biler stille i kø. En bil sto oppe i bakken med varsellysene på, og kom seg ikke verken opp eller ned, forteller Kasper M. de Thurah.

Snudde og kjørte hjem

Han tok til slutt konsekvensen av det speilglatte føret, og droppet hele Skien-turen.

– Jeg kjørte heller hjem igjen, forteller han.

Men før han snudde tok han bildet du ser her, og la det ut på en Facebook-gruppe for Skotfoss-folk. Der fikk han svar fra folk som sto på toppen av bakken og ventet på strøbil før de turte å kjøre ned.

Politiet forteller at de har fått melding om en rekke mindre hendelser på glatta – også bilen som sto fast i bakken ved Skotfoss – men heldigvis ingen alvorlige ulykker.

Busser gled inn i biler

– Vi har fått noen meldinger om biler som har glidd inn i hverandre. På bussterminalen på Skjelsvik har to busser sklidd inn i parkerte biler. Meldingene har kommet fra hele Nedre Telemark – fra Bø og nedover, forteller operasjonsleder Vidar Aaltvedt.

Politiet er altså veldig klar over at det er glatt, men ønsker ikke at folk skal ringe dem for å fortelle om glatte strekninger.

– Vi er ikke sentralbord for AS Norge. Hvis folk merker at veien er glatt og mener at det trengs strøbil må de ringe veitrafikksentralen om riksveier og fylkesveier eller kommunen sin om kommuneveier. Mange steder er det brannvakta som tar imot slike meldinger på kveldstid, sier Aaltvedt.

Mer effektivt med hundespann

Varden skrev nylig om Kasper M. De Thurah fra Skotfoss som vant deltakelse i ekspedisjon Fjällräven Polar. Han regner med at polarekspedisjonen skal bli enklere enn bilkjøring på Skotfoss i dag.

ekspedisjon Fjällräven Polar var klare. Der skal vi i hvert fall bruke hundespann, smiler han.