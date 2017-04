Byggmester kjørte varebil i amfetaminrus annonse En byggmester fra Grenland er dømt til ett år og tre måneders fengsel for grov narkotikaforbrytelse. Retten trodde ikke på unnskyldningen hans. 24.04.2017 kl 17:22 (Oppdatert 17:56)

18. mai i fjor var politiet på ransaking hjemme hos byggmesteren. I garasjen fant de 138 gram amfetamin eller metamfetamin. Det er så mye at det kvalifiserte til tiltale for grov narkotikaforbrytelse. Et halvt gram kokain fant de også.

– Passet på det for en vann

Den selvstendig næringsdrivende byggmesteren hevdet i retten at det hvite pulveret ikke var hans; han passet bare på det for en venn. Angivelig skulle stoffet være oppgjør for en bil som var solgt. Men dommerne i Nedre Telemark tingrett trodde slett ikke på forklaringen. «Retten er ikke i tvil om at han handlet forsettelig,» heter det i dommen.

Til tross for det store beslaget hevdet byggmesteren at han sjelden bruker narkotika selv.

– Jeg bruker det sjeldnere enn en gang i måneden, forklarte han nylig i Nedre Telemark tingrett.

Likevel ble han tatt for kjøring i amfetaminrus to ganger på et halvt år: 12. mai i fjor ble han stanset med personbil i Lundegata. En onsdag ettermiddag i september ble han stanset i varebilen sin. Begge gangene påviste politiet at han var påvirket av amfetamin.

– Visste ikke at det var amfetamin i kaffen

Det første tilfellet ville han ikke ta på seg skylda for.

– Jeg må ha fått i meg stoffet ved en feiltakelse. Jeg fikk en kopp kaffe av en venn, og det må ha vært amfetamin i kaffen uten at jeg visste det, sa den godt voksne byggmesteren.

Kameraten hans bekreftet at han hadde hatt amfetamin i kaffen, og dommerne skriver at tvilen skal komme byggmesteren til gode, så han blir frikjent for dette.

Byggmesteren tilsto imidlertid ruskjøring med varebilen. Han tilsto også at han i februar 2017 kjøpte 98 gram amfetamin som han videresolgte med fortjeneste til en bekjent.

Bot og fengsel

I tillegg til disse narkotikaforbrytelsene ble mannen dømt for ulovlig besittelse av en rifle og 51 patroner.

Byggmesteren ønsket selv å bli dømt til samfunnsstraff, men retten avslo dette fordi han er i arbeid og bare bruker narkotika en sjelden gang, ifølge eget utsagn. Dommerne mener derfor at han ikke har noe stort rahabiliteringsbehov, som ofte er årsak til å gi samfunnsstraff med rusmestringskurs eller liknende.

Dommen ble til slutt på ett åt og tre måneders fengsel, bot på 75.000 kroner også tap av retten til å ha førerkort. Byggmesteren kan anke avgjørelsen til lagmannsretten.