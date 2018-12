Bygning brant ned annonse En bygning brant ned til grunnen ved Fagerstrand i Tinn i natt. 04.12.2018 kl 05:56 (Oppdatert 06:34)

Det var like etter klokken 02.00 at politiet meldte om brann i et skur eller uthus ved Fagerstrand, mellom Miland og Atrå i Tinn.

Brannvesenet var raskt på stedet og det skal ikke ha vært fare for spredning.

– Det var et gammelt bygg som lå langs veien. Det er ikke mye bebyggelse der, sier operasjonleder i Sør Øst politidistrikt, Tommy Solli, til Varden.

Driver etterslukking

Det skal ikke ha vært strøm i bygningen.

– Det var en bygning på ca 25x6 meter som har brent ned. Ingen personskade, opplyser politiet på Twitter.

– Vi har gjort arbeid på stedet og oppretter en undersøkelsessak, sier Solli.

Brannvesenet driver etterslukking i morgentimene tirsdag. Brannårsaken er foreløpig ukjent.