Bygningsbrann i Porsgrunn – ingen personer i huset

13.02.2018 kl 09:21 (Oppdatert 10:39)

Brannvesenet fra både Porsgrunn og Skien er på plass ved bygningen i Osebrogate i Porsgrunn.

– Det er røykutvikling i et hus i Hovenggata eller Osebrogate i nærheten av bensinstasjonen Cirkel 1. Brannvesenet er nå på stedet og sier at det ryker kraftig fra huset, melder politiet.

Søker i huset

– Brannvesenet har kontroll på brannen og går inn i huset og søker etter eventuelle personer, meldte politiet kort tid etter.

Politiet slipper trafikk i fylkesvei 32 Hovengsgata fram i et felt forbi brannstedet.

Brannvesenet sier nå at det ikke er fare for at brannen vil spre seg til andre bygg.

Politiet melder 09.40 at brannvesenes røykdykkere har søkt gjennom hele det brannherjede huset og ikke funnet personer der inne.