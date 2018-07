Countryfolket depper ikke over noen regnbyger MENS VI VENTER PÅ HELLBILLIES: Gjengen fra Veggli, Lier og Drammen i topp stemning før Hellbillies går på som festivalens headliner. F.v. Kari Backe, Hans Christian Sølnju, Anette Larsen, Johan Opsal, Lauritz Solheim, Fride Tvenge, John Anders Finnsveen, Vilde Fuglerud Hoff, Marte Fugleåsen, Silje Utvei og fra Per Morten Grotjorden og Silje Bergan. (Foto: Knut Heggenes) DANSEGLADE: Linedance med Mette Mørk (f.v.), Åse Andersen, Anne-Lise Neskvern, Marianne Vik og Pontus Billstrøm på Cafescenen lørdag kveld. (Foto: Knut Heggenes) BOOTSA: Countryfestivalen lørdag. Johan Opsal fra Lier er veteran på countryen, og han har ikke tenkt å legge bootsa på hylla med det første. (Foto: Knut Heggenes) REKORD: Ole Bjørnebakk fra Åmli som rodeo. Han imponerte stort med over fem minutter. Ny dagsrekord. (Foto: Knut Heggenes) STEMNING: Britiske My Darling Clementine dro opp stemningen med «Friday night» lørdag kveld. (Foto: Knut Heggenes) annonse – Skal du til Seljord igjen neste år? – Ja, erru gal. Her er det jo helt topp! 28.07.2018 kl 19:39 (Oppdatert 20:49)

Ole Bjørnebakk fra Åmli smiler fra øre til øre. Han har akkurat slått dagsrekorden som rodeo. Livet smiler på countryfestival.

– Tøft å slå rekorden. Det var når oksen vridde seg og roterte samtidig det var vanskelig, men det gikk jo bra.

Bjørnbakk er førstereis med en vennegjeng.

– Kan ikke legge opp nå

På campingen treffer vi en mer enn lystig gjeng fra Veggli og Lier. De varmer opp før kveldens store band – Hellbillies. Gutta fra Ål er fortsatt helter i sjøormbygda.

– Det blir Hellbillies - ngen tvil om det, sier Johan Opsal. Han er på plass for tredje gang. Stilen er country fra boots til hatt.

– Fornøyd med utstyret, ja. Det er bare så gøy her. Alle er venner med alle. Godt miljø og ikke noe bråk.

– Så du skal tilbake neste år?

– Ja, kan ikke legge opp nå.

– Hvem vil du aller helst ha på plakaten i 2019?

– Staut.

Helt fra Gavle

Tre kraftige regnbyger la ingen demper på stemningen på Countryfestivalen lørdag ettermiddag og kveld. Countryfolket depper ikke over noen regnbyger, nei. Også på dansegulvet gikk det unna. Pontus Billstrøm viste sine kunster på Cafescenen. Han er på plass for tredje gang.

– Topp her på festivalen. Måtte ta turen i år igjen. Danser hele tiden, er alt svensken har tid til å fortelle.

– Klart vi merker regnet

Til tross for at stemningen er på topp hos de fleste festivalgjengerne, er det ikke tvil om at værmeldingen har skremt en del fra å ta turen lørdag. Det er ikke i nærheten av like mange som på fjorårets lørdag med Brad Paisley som headliner.

– Klart vi merker regnet – meldingen har jo vært slik hele uka. I går var det veldig bra, men vi hadde håpet på flere i dag, sier festivalsjef Egil Moen.

Han er likevel i bra humør etter en runde på Dyrskuplassen. Folk koser seg – ingen tvil om det.

– Hvor mange besøkende er det?

– Nei, det har jeg ikke oversikt over. Vi får telle opp på søndag. Det aller viktigste er at alt har gått kjempefint så langt. Ikke noe branntilløp i varmen. Det er vi fornøyde med avslutter Moen.