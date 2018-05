Da mannen ble nektet å fly måtte politiet tilkalles FIKK IKKE FLY: Mannen fikk nei ved påstigning på Torp torsdag. (Foto: Scanpix/illustrasjon) annonse En mannlig passasjer ble vurdert som lite egnet til å være med et fly fra Torp torsdag kveld. Den beskjeden likte han dårlig. 11.05.2018 kl 06:03 (Oppdatert 06:09)

Nils Skumsvoll

I følge politiet utgjorde han nemlig et så stort ordensproblem på flyplassen eter at han fikk rødt kort ved ombordstigning, at de måte rykke ut til stedet.

- Han blir derfor hentet av patruljen og kjørt "fyllearresten", melder Sør Øst politidistrikt like etter klokken 23 torsdag kveld.

Hvor den berusede passasjeren var på vei før turen endte i arresten, opplyses ikke.