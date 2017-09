Dansk kvinne (57) og mann (66) savnet i fjellet – funnet med brukket bein annonse Dansk kvinne (57) og mann (66) er funnet etter å ha gått seg vill på Roholdtfjellet i Vrådal. 14.09.2017 kl 09:12 (Oppdatert 12:04)

SISTE KLOKKEN 14.00: De to saknede er nå lokalisert, i nærheten av Damtjønn nordvest for Roholdtfjellet. En av dem har brukket et bein. Helikopter er på vei.

Tidlig torsdag morgen fikk politiet i Telemark melding om to danske statsborgere som hadde gått seg vill på Roholdtfjellet i Vrådal i Kviteseid. Danskene gikk ut på tur i går og kom ikke tilbake som avtalt.

Røde Kors hjelpekorps ble kalt ut sammen med politipatrulje med to politihunder.

Siste kontakt i går

Bilen til mannen og kvinnen sto parkert på sørsiden av Roholdtfjellet på en plass som heter Langedrag. Politiet var ved den, og kunne konstatere at det ikke hadde vært noen ved bilen.

– Mannen og kvinnen fikk kontakt med en bekjent i går i 23.00-00.00-tiden. De hadde da gått feil, og befant seg ved en kraftledning. De skulle prøve å søke ly i en bu. Da vedkommende som hadde pratet med dem ikke fikk mer kontakt ble vi kontaktet, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt i politiet i Telemark til Varden.

Det er en mann på 66 år og en kvinne på 57 år.

Det er usikkert hvor mye utstyr de to har, og politiet vet ikke om de har hytte i området eller om de er på ferie i Norge.

De to befant seg i nærheten av en kraftlinje seint i går kveld.

Noen timer senere var danskene funnet, og den ene av dem hadde brukket beinet. Politiet har rekvirert helikopter for å hente dem ut.

