Datasystemer ved sykehusene i Helse sørøst sviktet sykehuset telemark: DATASVIKT: Oslo universitetssykehus er rammet av pasientjournalsystemet som er falt sammen. (Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix) annonse Sykehuset Telemark er blant sykehusene i Helse Sør-øst som ble rammet av svikt i datasystemet. 18.01.2019 kl 17:31 (Oppdatert 18:34)

NTB Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

SISTE KLOKKEN 18.20: Pasientjournalsystemet skal nå fungere som normalt, melder Oslo universitetssykehus.

Sykehusene i Helse sørøst måtte fredag formiddag gå over til gammeldagse papirjournaler på grunn av at det elektroniske pasientjournalsystemet Dips knelte.

Dermed er sykehusene gått over til rød beredskap, bekrefter kommunikasjonssjef Trude Julie Dommersrud i Sykehuspartner til NTB.

Rød beredskap betyr at alle ressurser er satt inn for å løse situasjonen. Sykehuspartner kan foreløpig ikke si hva som er feilen. De var fredag ettermiddag fortsatt i gang med kartlegging.

Sykehuset Telemark: – Har kontroll

Sykehuset Telemark er blant sykehusene som er rammet, bekrefter kommunikasjonssjef Lars Kittilsen i 17.45-tiden fredag kveld.

– Datasystemet som omfatter pasientjournalene er ikke nede, men det er ustabilt. Det gjør at vi har gått i beredskap. Det innebærer blant annet at vi har ekstra folk på jobb, og går over til manuelle rutiner. Dette har vi systemer for, og vi har god kontroll på situasjonen, sier Kittilsen, og legger til at pasientene ikke vil merke noe til dette.

– Vi har fortsatt pasientinformasjonen tilgjengelig, den er bare litt mer tungvind å hente fram enn ellers, sier han.

Sluttet å virke fredag ettermiddag

Sykehuspartner kan ikke si hvor mange sykehus som er rammet.

Administrasjonen i Helse sørøst bekrefter at anlegget sluttet å virke tidlig på ettermiddagen fredag, og at flere sykehus er rammet. De har gått over til manuelle rutiner.

Penn og papir

På Oslo universitetssykehus, som er det største sykehuset i helseområdet, er det grønn beredskap.

– Det betyr at vi setter en liten beredskapsledelse. og forsterker IKT-funksjonen. Det betyr at liv og helse ikke står i fare på grunn av denne situasjonen. Vi har ikke vært i rød beredskap siden terrordagen 22. juli, sier informasjonsrådgiver Hedda Holt ved helseforetaket til NTB.

– Vi er gått over til papirrutiner, legger Holt til.

Gult i Vestfold

Også Sykehuset i Vestfold melder at de er rammet.

– Pasientjournalsystemet til alle sykehus i Helse sørøst (HSØ) er for øyeblikket nede. Sykehuset i Vestfold (SiV) har derfor tatt i bruk manuelle rutiner. Det er foreløpig ingen konsekvenser for pasientbehandlingen. Sykehuset er i gul beredskap, opplyser sykehuset.

Sykehuspartner leverer IKT-tjenester til hele helseområdet.

På Oslo universitetssykehus, som er det største sykehuset i helseområdet, bekrefter de at alle er gått over til penn og papir.

– Vi er gått over til papirrutiner, sier informasjonsrådgiver Hedda Holt ved helseforetaket til NTB.

Sykehuspartner leverer IKT-tjenester til hele helseområdet.