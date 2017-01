Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

De blir nye ledere i Nav NYE JOBBER: Tove Merethe Birkelund og Geir Midtbø får nye lederjobber i Nav (Foto: Privat)

NAV rokkerer om på ledere av kontorene i Notodden og Sauherad.

05.01.2017 kl 14:00 (Oppdatert 14:03)

Det framgår av en pressemelding fra Nav i Telemark. Geir Midtbø forlater lederstolen ved NAV Notodden og går til Sauherad. Her tar Midtbø over stillingen etter Christine Vatne, og vil få en viktig rolle med å videreutvikle NAV når kommunen slår seg sammen med Bø. Ny leder på Notodden På Notodden vil nåværende teamleder for marked og oppfølging Tove Merethe Birkelund fungere som kontorleder. – NAV Notodden står foran store utfordringer, og det er med stor respekt og ydmykhet jeg går inn i rollen som fungerende kontorleder, sier Tove Merethe Birkelund. Endringene får virkning fra 1. februar.