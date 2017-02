Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Den polske sjåføren stolte på GPSen – satte seg fast i blindvei annonse Vogntog fikk trøbbel på Notodden. 13.02.2017 kl 21:00 (Oppdatert 21:14)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 Politiet fikk mandag kveld telefon fra en fortvilet polakk. – Han forklarte at han hadde kjørt seg fast i Lienfossveien. Han hadde kjørt etter GPSen, men endte da inn en blindvei. Der ble han stående fast, sier operasjonsleder Aadne Røilid i Sør-Øst politidistrikt. En patrulje reiste ut til stedet for å sjekke om han trengte hjelp. – Han legger på kjetting nå, og forhåpentligvis klarer han å få snudd vogntoget og kommer seg ut derfra. Akkurat nå står det fast, sier Røilid. annonse annonse