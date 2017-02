Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Den savnede har asiatisk utseende og går i lave sko

Politiet har sendt ut mannskap til Gaustablikk for å redde en forkommen person. 04.02.2017 kl 18:42 (Oppdatert 19:45)

Per Arne Rennestraum

Tlf: 952 24 987 Personen befinner seg til fots i terrenget ved Kvitåvatn. Det melder politiet på Twitter. Mannen er av asiatisk utseende, er fyldig og har gråsprengt hår. Han går i lave sko.