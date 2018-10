Denne brua blir stengt i ett døgn STENGES: Frednesbrua i Porsgrunn blir stengt i neste uke på grunn av vedlikehold. (Foto: Statens vegvesen ) annonse Frednesbrua i Porsgrunn stenges ett døgn for vedlikehold neste uke. 26.10.2018 kl 10:21 (Oppdatert 10:27)

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Dette skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Selve styresystemene på brua skal byttes ut med nye og mer moderne utgaver. Når dette arbeidet gjøres, vil brua være helt strømløs. Det betyr at låseboltene som holder bruklaffene sammen, ikke vil være sikre.

Stengt 24 timer

– Vi må stenge brua helt fra klokka 06.00 tirsdag 30. oktober til klokka 06.00 onsdag 31. oktober. På grunn av sikkerheten vil det heller ikke være mulig å passere brua verken til fots eller på sykkel, opplyser byggeleder Morten H. Jensen i Statens vegvesen.

Nesten alt arbeidet som skal utføres foregår inne i brua, derfor vil det ikke være synlig på utsiden at arbeidet pågår. De elektroniske komponentene som styrer brua, er fra da brua var ny på 90-tallet. Dette betyr også at det nå vil bli lettere å få tak i nye deler om feil oppstår.

Fysisk stengt

– Når utstyret er byttet ut, vil vi sammen med Vegtrafikksentral sør (VTS) teste det nye utstyret. Det innebærer blant annet at klaffene vil bli løftet og senket, fortsetter Jensen.Det vil bli satt opp fysiske stengsler på begge sider av brua for å hindre at noen bruker den mens den er strømløs.

Frednesbrua er på rv. 36 i Porsgrunn, omkjøring er skiltet.

