Denne døren berget trolig livet til trailersjåføren

DØRA: Ut denne døra på passasjersiden klarte sjåføren å hoppe før vogntoget braste ned steinura. (Foto: Andreas Soltvedt)

Ut denne døra klarte sjåføren å kaste seg før vogntoget braste hundre meter ned steinura. 12.01.2017 kl 15:58 (Oppdatert 16:41)

Jon-Inge Hansen

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 Det berget trolig livet til den bulgarske sjåføren (47) at passasjerdøra spratt opp da han kjørte inn i autovernet. – Det er sånn han har forklart, hans kastet seg ut av passasjerdøra mens vogntoget braste utfor, sier politiadvokat Asle Sandnes. BERGES NÅ: SE VIDEO: Nå drar de vogntoget opp fra stupet Døra står åpen Bilen berges nå. Det synes tydelig på vraket av vogntoget at døren på passasjersiden står åpen. På kort tid har sjåføren måtte bestemme seg for å kaste seg til høyre og ut av bilen før dens styrtet utfor. Vogntoget styrtet undre meter nedover før det stoppet i noen trær. – Som en stuntmann – For meg virker det som om han bør kunne få seg en jobb som stuntmann i filmindustrien, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt til VG etter ulykken. Riksveg 38 i Vinje, mellom Åmot og Dalen, var såpeglatt da sjåføren kom kjørende på tirsdag morgen. – Han har hatt utrolig flaks, for da kjøretøyet braste gjennom autovernet, åpnet den høyre døren seg, forteller Aaltvedt. Uberørt av ulykken Fra ulykkesstedet gikk bulgareren en ganske lang strekning til nærmeste hus og fikk varslet politiet. I følge politiet var han nesten uberørt av den dramatiske opplevelsen.