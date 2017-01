Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Denne kjelen fylte hele kjøkkenet med røyk ÅRSAKEN: Denne kjelen tørrkokte på ovnen på kjøkkenet i huset. Da ble store deler av huset fyllt av røyk. (Foto: Andreas Soltvedt) Kvinnen skulle bare lage mat. Så ble hele kjøkkenet fylt av røyk. 29.01.2017 kl 21:21 (Oppdatert 22:02)

Martin Øyvang

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 Brannvesen og politi rykket søndag kveld ut til en brann i Sauherad. – Det er brann i en enebolig på Hjuksevelta. Notodden og Sauherad brannvesen rykker ut, opplyser 110 Telemark på Twitter. Operasjonsleder Jan Olaf Jansen i Sør-Øst politidistrikt opplyser at huset skal ligge i Muggerudsvingen. – Det er mye røyk i huset, men det skal ikke være åpne flammer, sier Jansen til Varden rundt klokken 21.35 søndag kveld. Kvinne var hjemme En kvinne skal ha befunnet seg i huset da brannen startet. – Hun skal ha kommet seg ut og er tilsynelatende ikke skadd, sier Jansen. Kjele tørrkokte Rundt klokken ti søndag kveld opplyser fagleder i brannvesenet på stedet, Anders Laukvik, at årsaken til brannen var en tørrkokt kjele. – Den fylte store deler av huset med røyk og kvinnen valgte å løpe ut. Så hun er ikke skadet. Heller ikke kjøkkenet har fått store skader, men det kommer til å lukte svidd en stund. Og det kommer bli foretatt utlufting her en stund fremover, sier Laukvik.