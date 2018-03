Derfor ble redningsaksjonen på Hardangervidda avblåst annonse Luftambulanse og snøscooterpatrulje ble sendt inn på Hardangervidda etter melding om utløst nødsender. Det hele viste seg å være en misforståelse. 25.03.2018 kl 15:15 (Oppdatert 15:57)

Søndag ettermiddag fikk politiet melding om at det var utløst en nødsender til Hovedredningssentralen fra Kosadalsnutan på Hardangervidda.

– Vi har sendt innover mannskaper på snøscootere, og i tillegg er en luftambulanse sendt til stedet, opplyste operasjonsleder Jørn Gustav Larsen i Sør-Øst politidistrikt.

Kosadalsnuten ligger på fylkesgrensa mellom Telemark og Buskerud, cirka 10 kilometer i luftlinje nordvest for Mårbu i Tinn.

Senderen utløst ved en feil

I 15.40-tiden opplyser politiet at hele aksjonen er avblåst.

– Luftambulansen har vært i kontakt med et turfølge i området. De har opplyst at en av deltakerne hadde en sender som var blitt utløst uten at dette ble merket, sier Larsen.

Ber folk passe på

Han ber folk passe på at disse senderne er beskyttet, og ikke kan utløses ved en feil.

– Politiet minner på at man må oppbevare slik sendere på en måte som gjør at de ikke kan utløses, uten at dette blir oppdaget. Den bør oppbevares i en boks eller lignende, slik at vi unngår slike feil.Vi må jo aksjonere når en sender blir utløst, og vi ikke har avklart hendelsen, sier Larsen.