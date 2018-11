Derfor er det mange politifolk i sentrum av Skien i dag annonse Politiet skal holde en stor øvelse i sentrum av Skien i dag. 08.11.2018 kl 09:23

Politiet melder selv at det blir mye utrykningskjøring hele dagen.

Bruker øvelsesvåpen

Det kommer også til å bli brukt øvelsesvåpen under øvelsen.

– Det er mannskaper som trener på et væpna oppdrag. Det vil si at det også blir stans av kjøretøy og pågripelser under øvelsen, sier operasjonsleder Rune Hunhamar.

Han sier det er svært viktig for politiet å trene under realistiske forhold.

Øvelsen varer fra 10.00-15.00.