Derfor fakler de på Yara FAKLER: Det fakles mer enn normalt på Yara i morgentimene. (Foto: Fredrik Nordahl (arkivbilde)) Det fakles mer enn normalt på Herøya i morgentimene tirsdag. 03.01.2017 kl 08:19

Jon-Inge Hansen

Tlf: 35 54 32 25 Årsaken er et utfall i deler av N2-fabrikken på Yara. – De må fakle når de starter opp igjen, sier beredskapsvakt Øyvind Due på Herøya Industripark. Politiet har tvitret om driftsproblemene, for å informere om den unormale faklingen. – Det har ikke oppstått skader på anlegget eller ansatte, tvitrer politiet.