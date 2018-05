Derfor skal du ikke la barn eller kjæledyr bli sittende i bilen i sommervarmen GLOHETT: Å la barnet blit sittende i bilen på en glovarm parkerngsplass, mens du f. eks. handler i matbutikken, kan være en veldig dårlig avgjørelse. (Foto: NTB Scanpix) Så varmt blir det i bilen Tid Temperatur ute Skygge/sol Temperatur i bil

08.30 14°C Skygge 19°C

09.30 18°C Skygge 38°C

10.30 20°C Blandet 47°C

11.30 20°C Sol 58°C

12.00 23°C Sol 62°C

13.30 22°C Sol 85°C Kilde: Mattilsynet annonse – Folk er altfor sløve når det kommer til å etterlate barn og dyr i bilene sine i varmen. 23.05.2018 kl 19:41

Hvert år blir både barn og kjæledyr etterlatt i varme biler, men heldigvis har det de siste årene ikke vært rapportert om hendelser hvor det har endt med tragedie.

Allikevel er det ingen grunn til å klappe seg på skulderen.

Skal ikke skje

Operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Vidar Pedersen, forteller til nettstedet Din Side at de daglig får henvendelser fra publikum om situasjoner som oppleves som bekymringsverdige.

– Man skal verken etterlate barn eller dyr i stekende varme biler, det er ubehagelig og potensielt skadelig for begge. Vi er glade for at vi får henvendelsene, så vi kan forsøke å løse situasjonen, sier Pedersen til Din Side.

Temperaturen stiger raskt

Både små barn og dyr vil fort kunne få problemer dersom de får heteslag, altså at kroppens kjernetemperatur når 40 grader.

– Temperaturen i biler kan stige veldig fort, og små barn har ikke så gode evner til å regulere sin egen kroppstemperatur, sier Hallvard Reigstad, seksjonsoverlege ved barneavdelingen på Haukeland sykehus til Din Side.

– 41 til 42 grader er maks av hva en menneskekropp tåler. Etter dette vil ikke hjertet klare å kompensere for varmen lenger, og man kan rett og slett få hjertestans. Et liten barnekropp vil nå denne temperaturen mye tidligere enn en voksen.

– Vil oppleve desperasjon

Reigstad sier at bare opplevelsen av å bli etterlatt i en varm bil i seg selv vil være ubehagelig for barnet.

– Barnet har ingen mulighet til å unnslippe varmen. Tenk deg selv å være fanget i et rom som er uutholdelig varmt. Barnet vil oppleve den samme desperasjonen som du ville følt, sier Reigstad