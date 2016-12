– Det betjentene ble vitne til var mer enn nok til å beslaglegge førerkortet

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 35 54 32 22 – Han startet grisekjøringen med å kjøre forbi den sivile UP-bilen på riksvei 36 ved Helgen, forteller operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Telemark-politiet. Mannen, en 39-åring fra Sauherad, fikk ikke kjøre særlig langt etter det. – Det UP-betjentene ble vitne til videre oppover mot Fen var mer enn nok til å beslagglegge førerkortet til råkjøreren, forklarer han. 39-åringen krysset en heltrukken sperrelinje og kjørte forbi en annen bil i en sving. I tillegg kjørte han i 100 kilometer i timen. Mannen ble fratatt førerkortet på stedet og kan vente seg en bot. Dette skjedde tidligere i dag: Stengte gate under helikopteroppdrag

Et speil er borte og en rute er skadet etter ulykke

