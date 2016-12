Det blir flyforbud i Skien når rettssaken til Behring Breivik starter

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

FLYFORBUD: Her er kartet som politiet har sendt ut med flyforbud over Skien i forbindelse med rettssaken. (Foto: Politiet)

Ingen fly over fengselet når ankesaken om soningsforholdene til Anders Behring Breivik starter.

29.12.2016 kl 12:36 (Oppdatert 12:59)

Eirik Haugen

Tlf: 35 54 32 30 Det opplyser Annie Sandersen, driftsenhetsleder i Grenland, Sør-Øst politidistrikt. Flyforbudet gjelder fra 10. januar til 13. januar, og fra 17. januar til 18. januar, skriver politiet i en pressemelding. Gjelder all trafikk - Politiet har ansvaret for sikkerheten på utsiden av fengselet. Vi skal ivareta sikkerheten til alle som bor i Grenland og har derfor valgt å etablere flyforbud i den aktuelle tidsperioden. Vi må ta høyde for alle eventualiteter, sier Annie Sandersen, driftsenhetsleder i Grenland. - Forbudet gjelder ikke flyging i forbindelse med militær-, ambulanse-, politi-, søk- og redningsoppdrag samt flyginger som har fått særskilt tillatelse fra stedlig politimyndighet ved Sør-Øst politidistrikt, Telemark, sier Sandersen. annonse annonse