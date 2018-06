— Det er en holdning om at det er greit å røyke hasj Bekymret: Lensmann i Midt- og Vest Telemark, Sigrid Dahl er bekymret over utviklingen blant studenter. (FOTO: ANDREAS SOLTVEDT) annonse Politiet i Midt- og Vest-Telemark er bekymret for utviklingen knyttet til hasjbruk blant studenter. 11.06.2018 kl 16:16 (Oppdatert 16:24)

Jonas Fossing

Politiet har denne våren aksjonert mot flere studenter tilknyttet Universitetet i Sør-Øst i Bø.

— Seks studenter er tatt for bruk av narkotika og vi har beslaglagt mindre mengder cannabis, hasj og piller, skriver politiet i en pressemelding

Studentene er bøtelagt og to av dem har fått førerkortet inndratt.

— Vi har informasjon om at hasjbruk er mer vanlig på fest nå, enn det var før, sier lensmann i Midt- og Vest-Telemark, Sigrid Dahl.

Opplever økende toleranse blant ungdom

Politiet opplever at ungdommen har en økt toleranse når det gjelder narkotika og hasj.

— Vi ser på dette med bekymring, sier Dahl

Hun minner om at selv om det pågår en debatt om legalisering, er det fortsatt ulovlig å røyke hasj.

— Det er kjedelig å komme i politiets søkelys i så ung alder, fordi du har røyket hasj, sier lensmann i Midt- og Vest-Telemark, Sigrid Dahl.

Hun opplyser at holdningen fra studentene sprer seg videre til de yngre.

— Vi ser at holdningene påvirker elever både på videregående og ungdomsskolenivå, sier Dahl.

Forebygger

Politiet samarbeider med Universitetet i Bø om forebyggende tiltak.

— Vi kurser ansatte ved Studentsamskipnaden i Bø, blant annet, sier Dahl.

De har også hatt et møte med neste års faddere og er i dialog med studentene selv.

Dahl sier det er viktig at at både studenter, foresatte og skoler tar holdningene på alvor og viser at ulovlig bruk av rusmidler ikke er akseptabelt.

— Vi vil følge utviklingen tett og kommer til å aksjonere mer fremover, sier Dahl.