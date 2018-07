Det er skogbranner over alt i Telemark. Dukker stadig opp flere tilfeller LYNNEDSLAG: Det brenner flere steder i knusktørr skog i Telemark etter lynnedslag. (Foto: Grafikk: Jeanette Høie) BRANN: Den siste brannen Varden har fått melding om er i Kviteseid. Her har ikke brannmannskapene kommet frem enda. (Foto: Varden-tipser) Brann: Brann : Flammer ved jernbanen på Øysteinstul på Notodden. (Foto: Kjell Aulie) BRANN: Skogbrann på Reskjemheia/Årmotdalen i Bø. (Foto: Varden-tipset) SKOGBRANN: Klokken 15.30 ble det meldt om brann på Notodden. Bildet er tatt like ved Elgsjø i retning øst. (Foto: Kjell Aulie) PÅ STEDET: Dette bildet er tatt i Grungedal i Vinje. Der brenner det i skogen. (Foto: Ragnvald Christenson) LYN: Lynet har slått ned øst for Mælakollen i Siljan. (Foto: Kristine Bakken ) RYKKET UT: Mannskaper fra Drangedal brannvesen samlet ved Lia mens de vurderer tiltak mot skogbrannene (Foto: Torbjørn Tungesvik) BRENNER: Det brenner på Ødegård, innenfor Gautefall i Drangedal. Bildet er tatt fra veien over Gautefallheia. (Foto: Torbjørn Tungesvik) TOKKE: Skogbrann mellom Skafsåheia (Borsæ) og Botndalen. (Foto: Varden-tipser) VED HYTTER: Det brenner like ved Bjønntjønn hyttefelt. Bildet er tatt fra Gautefall fjellgrend mot hyttefeltet Bjønntjønn (Foto: Roar Asdahl ) BREDDER: det brenner flere steder i Drangedal og Nissedal, blant annet ved Lia hyttefelt, Bjønntjønn hyttefelt, og i Heimdalsheia. Her brenner det/har det brent annonse Det brenner på en rekke steder i skogen i Telemark. Brannmannskapene jobber på spreng. 12.07.2018 kl 12:12 (Oppdatert 17:45)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Den siste brannen Varden har fått melding om er i Seljord. Der har Seljord og Kviteseid brannvesen rykket ut til en brann på Brokefjell i nærheten av Heivatn i Seljord. Brannvesenet har ikke kommet frem enda.

Politiet i Sør-Øst blir nedringt angående lynnedslag og branner i skog og mark. Ring 110 til brann, men det må påregnes ventetid melder de på Twitter.

Det brenner på minst 14 forskjellige steder i skog og hei i Telemark fylke torsdag ettermiddag.

Sommarland

Klokken 15.30 snakker Varden med politiet og da har de fått bekreftet to nye branner. En til sør for Elgsjø på Notodden og en brann i Bø.

– Vi har fått tilbakemelding på tre branner. Det er to branner på Notodden sør for Elgsjø, og vi har hatt en innringer på tråden fra Bø. Der skal de brenne ikke så langt fra Sommarland. Brannen skal være synlig for dem som jobber der, sier operasjonsleder i politiet Sør-Øst til Varden.

Brannen skal være på Reshjemheia/Årmotdalen ikke langt fra Skjelbredvegen i Bø.

Langt til skogs

De to brannen øst for Elgsjø skal være langt inn i skogen, og det er vanskelig å si eksakt hvor det brenner.

– Det har vært et voldsomt vær her oppe. Jeg kom kjørende fra Hjartdal og havnet i et voldsomt regnvær, da jeg kom frem til Notodden var det ikke en regndråpe. Det lyner fortsatt noe kraftig her oppe, opplyser en innringer til Varden.

Brannen skal ikke være så langt fra Øysteinstul.

Engangsgrill

Mens alt dette pågikk måtte brannvesenet i Tokke rykke ut til melding om bruk av engangsgrill.

– Vi hadde en liten utrykning til presteboligen i Lårdal i Tokke. Der var det noen som hadde fyrt opp en engangsgrill, sier brannsjefen.

Uten strøm

I Siljan var 1469 kunder uten strøm fra klokken 15.26 til 16.04. Der var det et lynedslag øst for Mælakollen.

– Dette skyldes en utkobling av linjen grunnet skogbrann i området. Vi gjorde dette på grunn av sikkerheten til brannmannskapene som jobbet med brannslukking rett under linjen, sier informasjonsjef i Skagerak Energi Ruhne Nilssen til Varden.

Usikker på omfanget

I Froland i Tokke er det meldt om brann høyt til fjells.

– Vi fikk melding om brann i dette området klokken 13.30. Det skal være høyt til fjells. Vi har hatt mannskaper på sekshjuling innover i skogsområde, men denne brannen har ikke vært prioritert. Jeg er ikke helt sikker på omfanget der enda, sier brannsjef Tore Metveit i Vest-Telemark brannvesen til Varden.

Kontroll i Nissedal

I Nissedal skal brannvesenet ha kontroll på de tre brannene som ble meldt der tidligere på dagen. Den ene brannen var i en trafostasjon og ble slukket raskt. Det jobbes nå med etterslukking av brannene som er i Heimdal og ved Bjønntjønn.

– Vi jobber nå med etterslukking av brannene ved Bjønntjønn og Tveitoheia. Her blir vi værende i kveld og trolig helt til i morgen tidlig, sier brannsjef Tore Metveit i Vest-Telemark brannvesen til Varden.

Det var et område på 10-15 mål som brant i Heimdal. På den andre brannen skal omfanget være litt mindre.

I Vinje skal det også være kontroll på brannen i Grungedal.

En av åtte branner

I Siljan brant det øst for Mælakollen. Dette var da en av åtte branner meldt inn til 110-sentralen siden klokken 12.00.

– Det er en av åtte branner vi har akkurat nå i Telemark, opplyser operatør hos 110-sentralen Telemark til Varden klokken 15.00.

Det er veldig hektisk på 110-sentralen, og operatør rekker knapt å svare.

Er du i nærheten? Send oss gjerne tips og bilder til redaksjonen@varden.no eller send SMS/MMS til VA Tips til 1963

DSB-advarsel

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gikk tidligere i uka ut med en påminnelse om den ekstreme skogbrannfaren i hele Sør-Norge. De ber alle ta sin del av ansvaret for å forhindre at branner oppstår og sprer seg. I verste fall kan liv gå tapt, lyder advarselen.

– Hver enkelt av oss har en plikt til å være aktsom. Slik situasjonen er nå, skal det lite til før aktsomhetsplikten er brutt, og det kan være straffbart, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

For tiden er det elleve skogbrannhelikoptre i beredskap.

Brannvesenet i Drangedal og Nissedal rykker ut på flere skogbranner. Det brenner i nærheten av flere hyttefelt. Lynet har slått ned i Tokke, og ved Grungedal i Vinje.

Er du i nærheten? Send oss gjerne tips og bilder til redaksjonen@varden.no eller send SMS/MMS til VA Tips til 1963

Helikopter satt inn

Begge helikopterene som er stasjonert på Torp rykket ut til Vest-Telemark, melder Skogbrann Helikopter på Twitter.

– Det ene helikopteret skal bistå i Nissedal, det andre i Tokke, opplyser brannsjefen i Vest-Telemark, Tore Metveit.

BRENNER: Det brenner på Ødegård, innenfor Gautefall i Drangedal. Bildet er tatt fra veien over Gautefallheia. Foto: Torbjørn Tungesvik

Så lynet slå ned

Bildet over er fra Bjønntjønn hyttefelt i Nissedal, der det brant i skogen like ved.

Roar Asdahl har hytte i Gautefall fjellgrend, og så at lynet slo ned i nabohytteområdet.

– Jeg så det slo ned og smalt. En stund etter kom røyken, sier Asdahl.

– Det har kommet to lyn bare mens vi har pratet sammen, sier Asdahl.

Han melder at det er svært tørt i området, gresset på hyttetakene er knusktørt og svært utsatt.

RYKKET UT: Mannskaper fra Drangedal brannvesen samlet ved Lia mens de vurderer tiltak mot skogbrannene Foto: Torbjørn Tungesvik

LES OGSÅ: Tørken stoppar all skogsdrift - mange blir berørt

Flere branner

– Vi har sikkert fått femti telefoner. Det fortalte brannsjefen i Nissedal tildig torsdag ettermiddag.

– Vi har kontroll på de to brannene i Gautefall-området, sier Metveit (13.45).

TOKKE: Skogbrann mellom Skafsåheia (Borsæ) og Botndalen. Foto: Varden-tipser

Antent av lyn

Et kraftig tordenvær fører til flere nedslag i området, og været skal bevege seg vestover. Det følger vind med værskiftet.

Tordenværet skaper problemer bor brannhelikoterne. .

– Vi hadde håpet på få hjelp fra brannhelikopter, men de vil ikke fly inn i tordenvær, sier Metveit.

Olav Lia ved Lia aktivitet og hytteservice AS hørte lynet slo ned i en skråning i området Helgeroadalsfjellet.

–Det smalt godt og det kom en del røyk, forteller han til Varden.

Men Lia så ingen flammer.

–Nå har det kommet en regnskur, så det ser ut til å ha slukket av seg selv. Brannvesenet er likevel på plass for å sjekke nå, sier Lia.