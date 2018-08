Det er vegarbeid på over 30 steder i Telemark i dag – her er hele oversikten VEGARBEID: (Foto: Vidar Herre/Arkiv) annonse Her er komplett liste fra Statens vegvesen. 07.08.2018 kl 09:42 (Oppdatert 09:44)

Rugtvedtkrysset - Langrønningen, på strekningen Arendal - Larvik

Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Ev 18

Rugtvedtkrysset - Kjørholtkrysset, på strekningen Arendal - Larvik

Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.

For kjøretøy med høyde over 4,2 m. må alternativ rute via Rv 36, Fv 356 og Fv 353 benyttes.

Ev 18

Bergsengakrysset - Langangenkrysset

Stedvis innsnevring og nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Ev 134

Edlandkrysset - Fjellstad bom, på strekningen Haugesund - Drammen

Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 07:00 til 20:00.

Ev 134

Hylland,nedre - Tyrveli bom, på strekningen Røldal - Haukeli

Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 12:00 til 19:00. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00.

Ev 134

Moskeid - Oftekrysset, på strekningen Haukeli - Seljord

Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00.

Ev 134

Moskeid - Nordskog, på strekningen Haukeli - Seljord

Nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vegarbeid.

Ev 134

Platebru-Hjardøla Kraftstasjon, på strekningen Seljord - Notodden

Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid.

Gjenstående kjørefeltbredde 3,25 meter.

Rv 36

Klovholt - Skelbreistrand, på strekningen Skien - Seljord

Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.

Rv 36

Bjørndalskrysset, på strekningen Porsgrunn - Skien

Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Rv 36

Slåttekåstunnelen - Årnes, på strekningen Skien - Seljord

Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid.

Rv 36

Geiteryggtunnelen - Geiteryggen, på strekningen Skien - Seljord

Innsnevring, nedsatt hastighet til 40 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid.

Gjennstående kjørefeltbredde 4m

Rv 41

Rauå bru, på strekningen Åmli - Brunkeberg

Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid.

Rv 41

Kviteseid - Brunkebergkrysset, i Kviteseid kommune

Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter i periodene: Mandag til onsdag fra 06:30 til 16:00. Torsdag fra 06:30 til 19:00.

Fv 32

Hovenga bru - Vallermyrene, på strekningen Eidanger - Buerås (Vestfold grense)

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.

Fv 32

Møllekrysset - Haugenkrysset, på strekningen Eidanger - Buerås (Vestfold grense)

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.

Fv 37

Dale Bru O Kanal, på strekningen Åmot - Dale (Buskerud grense)

Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 38

Heldølakrysset - Straumekrysset, på strekningen Kragerø - Vrådal (Vedbukti)

Stedvis manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 20:00.

Fv 39

Åmot - Sneltvedt, i Skien kommune

Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 17:00. Omkjøring er skiltet.

Kjøring til eiendommene tillatt.

Fv 44

Plesnerparken, på strekningen Valebøvegen

Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid.

Fv 54

Skelbreistrand - Søtveit, på strekningen Søtveit - Skelbreistrand

Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.

Fv 59

Gimsøykrysset - Møllekrysset, på strekningen Tufte - Skien sentrum

Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 20:00 til 06:00 (neste dag).

Fv 59

Gimsøykrysset, på strekningen Tufte - Skien sentrum

Nedsatt hastighet til 40 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 102

Vrangfoss bru, på strekningen Dagsrud - Østerå bru

Stengt for kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 203

Rugtveitmyr, på strekningen Rugtveitmyr N - Krabberødstrand

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.

Fv 211

Rørholt brygge, på strekningen Grådalen - Rørholt brygge

Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00.

Fv 351

Tangen, på strekningen Bjørkkjær (Aust-Agder grense) - Tangen

Innsnevring, lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 353

Geiteryggen, på strekningen Rugtvedtmyra - Geiteryggen

Innsnevring og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vegarbeid.

Gjennstående kjørefeltbredde 4m

Fv 354

Heistadkrysset, på strekningen Heistadkrysset - Skjelsvika

Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00.

Gjenstående kjørefeltbredde 3 meter.

Fv 356

Øyekastvegen mellom Nedre Rønningveg og Fridtjof Nansens gate, forbindelsesveg, i Porsgrunn kommune

Innsnevring, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.

Gjenstående kjørefeltbredde 3 meter

Fv 357

Elstrømkrysset - Rundkåsa, på strekningen Skotfoss - Haugenkrysset

Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 503

Dyrlandsbru, på strekningen Straume - Nutheim

Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 514

Nesland, på strekningen Treungen - Nesland

Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 601

Spiten, i Notodden kommune

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Omkjøring er skiltet.

Fv 602

Notodden - Bolkesjø, på strekningen Våladalen - Bolkesjø

Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.