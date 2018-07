– Det er viktig for oss å få kontakt med denne personen Ulovlig: Varden tok bilder av en mann som tok seg inn bak politisperringene før tekniske undersøkelser ble gjort og vakthavende brannsjef har selv vist to personer bort fra området. Politiet har ikke fått kontakt med mannen på bildet og ber ham melde seg. (Foto: Tore Øyvind Moen) annonse Politiet står uten tekniske funn som kan fortelle hva det var som startet brannen på Øya i Kragerø. 26.07.2018 kl 12:51 (Oppdatert 13:44)

– Vi har ikke funnet arnestedet for brannen og vet heller ikke om det er mulig, forteller etterforskingsleder Liv Berit Nesland på Kragerø politistasjon.

Vardens bilder fra onsdag morgen av det avsperrede brannområdet hvor en mann har tatt seg inn bak sperringene har fattet politiets interesse.

– Det er viktig for oss å få kontakt med denne personen. Han har tatt seg inn bak sperringene og vi vil vite hvilket formål han hadde med å være der, sier hun.

Hun har ingen formening om han kan settes i sammenheng med brannen som startet på friområdet hvor en del unge hadde vært samlet kvelden før.

– Vi har vært i kontakt med de ungdommene som vi vet har vært i området, uten at det har ført oss noe nærmere et svar på hva som kan ha skjedd, forteller Nesland.

Var ubevoktet

Vardens bilder ble tatt rett etter at brannvesenets folk dro tilbake til stasjonen for vaktavløsning onsdag morgen. Ingen fra politiet var på stedet da bildene ble tatt fra Gunnarsholmen. Bildeutsnitt viser en yngre mann som oppholder seg på området med et beger/krus i hånda. Han setter dette fra seg en stund og går ned gjennom sperringene drøye to minutter etter de første bildene av ham ble tatt.

Området var på dette tidspunktet uten bevoktning

–Det var en vurdering av fra politiets operasjonsledelse i Tønsberg og jourhavende jurist at det skulle holde med politisperringer i tillegg til at brannvesenet var der, forteller fungerende politistasjonssjef i Kragerø, Arvid Utkvitne.

Få minutters margin

– Vi har få minutter på oss for starte slukking ved brann i byen. Vi har kasernert vakt i Kragerø på grunn av tettbebyggelsen og har høy beredskap i forhold til antall innbyggere, forteller vakthavende brannsjef Knut Jarle Sørdalen.

– Flammene nådde verandaen på ett bygg. Hadde det begynt å brenne i dette måtte vi prioritert dette framfor vegetasjonen. Vi fikk mannskap inn fra Bamble som vi hadde i beredskap inntil vi fikk kontroll, sier han.

Brannslangene på toppen blir liggende i beredskap noen dager framover.

Sørdalen opplevde og at sivilister brøt politisperringene.

– Onsdag bortvist jeg to personer som ikke skjønte alvoret med å ta seg inn bak sperringene, forteller han.

