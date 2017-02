Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Det gikk for fort til Siljan annonse Det gikk for fort til Siljan for seks bilførere i kveld. 05.02.2017 kl 18:23

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 UP hadde kontroll i 50-sonen, og utstedte seks forenklede forelegg. Høyeste fart var 70 kilometer i timen. annonse annonse