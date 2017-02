Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

– Det kan bli like glatt hele dagen FORTSETTER: Ekstrem-glatta fortsetter resten av dagen (Foto: Bjørnar Larsen) Det ekstremt glatte føret kan vare hele dagen, melder Statens vegvesen. 16.02.2017 kl 09:52 (Oppdatert 10:10)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 Regnværet torsdag morgen har gjort strøing av vegene i Telemark svært vanskelig. De vanskelige førerholdene kan fortsette utover hele dagen.

Regnværet var meldt på forhånd, derfor var de første strøbilene ute allerede klokka 23 onsdag kveld. Derfor fryser det Det er både kaldt i luften og kaldt på bakken, derfor fryser regnet straks det kommer ne, heter det i en pressemelding fra vegvesenet. – Vi er ute med alt mannskap og det har vært folk på i hele natt. Noe av det som er problemet er at selv om vi strør, så vasker regnet bort mye av effekten, sier byggeleder Jostein Eriksrød i Statens vegvesen. Nå krasjer biler på glatta over alt Vannes ut På vegene hvor det strøs med tørr sand, renner vannet ut av vegen kort tid etter at det er strødd. Salt blir brukt, men også disse blir utvannet av regnet som kommer ned, derfor varer effekten av strøingen kortere enn ønsket.

Også veger som normalt ikke skal saltes, har i dag blitt saltet for å bedre kjøreforholdene. DA ER DET GLATT: Til og med strøbilen havnet i grøfta – Dette er kun på veger hvor det er bar asfalt hvor vi kan gjøre det. På veger med snøsåle er det ikke aktuelt med saltstrøing. Eriksrød forklarer det som skjer med at det er kaldt i bakken. Når det regner på en kald bil, fryser det på bilen, men isen smelter når det kommer varme i bilen. Kjørte i fjelleveggen på glatta - kvinne skadet Fortsetter ut dagen Når det regner på en veg som holder kuldegrader vil isen bygge seg opp hele tiden mens det regner. Isen vil fortsette å bygge seg opp selv om det blir varmegrader i luften fordi kulden i bakken ikke slipper taket. SE VIDEO: Nå er det til og med farlig å gå Værprognosene viser at det kan fortsatt bli utfordringer store deler av dagen i dag. Statens vegvesen vil oppfordre trafikantene til å kjøre forsiktig om det er nødvendig å kjøre.