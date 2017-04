– Det skal ikke begynne å brenne på grunn av et strømbrudd BRANT HER: Det brant i amoniakkfabrikken, bygning 174 på Herøya. (Foto: Fredrik Pedersen) UTRYKNINGSLEDER: Utrykningsleder i Nokas Paul Roar Heie var på stedet kort tid etter det smalt. – Det er dramatisk når det brenner på en fabrikk som denne, sier han. (Foto: Fredrik Nordahl) FABRIKKSJEF: Per Knudsen, fabrikksjef ved Yara, under pressekonferansen om brannen på ammoniakkfabrikken ved Herøya Industripark. (Foto: Fredrik Nordahl ) annonse – Det skal ikke begynne å brenne på grunn av et strømbrudd. Det skal ikke begynne å brenne i det hele tatt. 24.04.2017 kl 06:47 (Oppdatert 07:46)

Fredrik Nordahl Og Vendy Berg Hegle

Yaras fabrikksjef, Per Knudsen, sier brannen i ammoniakkfabrikken aldri skulle ha funnet sted.

Nå har Yara satt ned en kommisjon for å bringe på det rene hvorfor det brant.

Slo ut alle fabrikkene

Knudsen forteller at et strømutfall på linjen fra Knardalsstrand gjorde at flere fabrikker på Herøya ble satt ut av drift.

– Strømbruddet slo ut alle fabrikkene våre, sier Knudsen.

Videre førte det blant annet til at man hørte et stort smell. Smellet kom fra en kompressorsal hvor det hadde begynt å brenne i et oljesystem. Utrykningsleder i Nokas Paul Roar Heie var på stedet kort tid etter det smalt.

– Eksplosjonen hadde blåst ut dører og flere vinduer var ødelagt. Automatisk slukkeutstyr ble satt i gang og vi var etter hvert 15 personer som jobbet med å slukke brannen, sier Heie til Varden.

– Dramatisk

Heie hadde med seg eget mannskap fra Nokas, noe fra Yara og en del fra Porsgrunn brannvesen.

Både Heie og Knudsen beskriver hendelsen som alvorlig.

– Det er dramatisk når det brenner på en fabrikk som denne, sier Heie.

– Dette er veldig alvorlig, sier fabrikksjef Per Knudsen og fortsetter:

– Men det var heldigvis ikke personskader her, og det har heller ikke vært noen gassutslipp. Det var en stor brann. Bygget er ti meter høyt og flere hundre kvadratmeter stort, sier Knudsen.

Kontroll etter to timer

Det ble slått lokal alarm da det oppsto brann i Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya i tre-tiden natt til mandag. Brannen ble beskrevet som en oljebrann i et kompressorrom og oppsto etter et strømbrudd.

To timer senere var brannen slukket. Ingen personer ble skadet og det er ikke meldt om gass på avveie etter hendelsen, ifølge en pressemelding fra Industrivernstaben til Herøya Industripark.

Våknet av smell

Flere tipsere melder til Varden at de så første tegn til brannen klokken 02.45. Flere hørte et stort smell og så at himmelen lyste opp, etterfulgt av strømbrudd.

– Jeg våknet av at det smalt noe voldsom, og hele huset ble lyst opp. Da var klokka 02.45, sier Jan Bergmann på Knardalstrand.

Han bor en snau kilometer i luftlinje fra ammoniakkfabrikken til Yara.

– Etterhvert kom det flere mindre smell og lysglimt, svart røyk og det luktet som brent plast, sier Bergmann.

Herøya Industriparks felles industrivern rykket ut sammen med Porsgrunn Brannvesen til brann. Industrivernstab med gassmålere ble etablert.