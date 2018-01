Dette bør du sjekke før du setter noe i mikrobølgeovnen SJEKK MERKINGEN: De fleste husholdningsartikler ment for mat er merket med et tegn som sier om den kan brukes i mikrobølgeovn eller ikke. (Foto: Tryg Forsikring) RYKKET UT: Denne koppen tålte ikke varmen fra mikrobølgene, og sørget for full brannutrykning i Vestfold. (Foto: Vestfold brannvesen) annonse Det er fort gjort å glemme at ikke alle produkter er egnet for bruk i mikrobølgeovn. Setter du inn et materiale som ikke er godkjent merket risikerer du branntilløp og kan få redusert erstatning fra forsikringsselskapet. 20.01.2018 kl 09:17 (Oppdatert 09:24)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

– Vi vet at de som omkommer i brann stort sett dør av gassforgiftning. Det er derfor viktig å sjekke at gjenstandene er ment for bruk i mikrobølgeovn, sier Øyvind Setnes, forebyggingsekspert i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Torsdag 18. januar rykket brannmannskaper i Tønsberg ut til det som viste seg å være branntilløp i en mikrobølgeovn ved Sykehuset i Vestfold. Årsaken var en kopp som ikke hadde tålt varmen fra mikrobølgene.

– Det er store brannfare forbundet med feil bruk av plastartikler i mikrobølgeovn. Plasten smelter og kan ta fyr, og det utvikler giftig gass. Man bør derfor sjekke at produktet er laget for å tåle å bli oppvarmet i en mikrobølgeovn, sier Setnes.

Sjekk merkingen nøye

Det er ikke all plast som er beregnet for bruk i mikrobølgeovn. De fleste husholdningsartikler ment for mat er merket med et tegn som sier om den kan brukes i mikrobølgeovn eller ikke.

– Merkingen finner man som oftest på undersiden. Her kan man se om den tåler oppvarming i mikrobølgeovn, om den er beregnet for matlaging, og om den tåler bruk i oppvaskmaskin m.m. Det står gjerne også hvor høy temperatur den tåler.

Følger man disse anvisningene er man trygg, sier Setnes.

Kan være farlig ved feil bruk

Mange tar gjerne for gitt at harde plastemballasjer kan oppvarmes i mikrobølgeovn. Men det finnes produkter laget av materialer som hindrer mikrobølgene i å varme opp maten, og noen avgir i tillegg skadelige stoffer til maten.

– Mikrobølgeovnen er et flott redskap, og lett å bruke. Den kan til gjengjeld være tilsvarende farlig om den brukes feil. Pass spesielt på at barn lærer seg å sjekke at gjenstander tåler å settes inn i ovnen før den tas i bruk, sier Øyvind Setnes i Tryg Forsikring.

Brannvesenet rykket ut til 3.138 branner i private boliger i 2016. Nesten halvparten av disse var branner eller branntilløp ved komfyren. Vel 57 prosent av alle branner og branntilløp starter på kjøkkenet.

Slik unngår du brann i mikrobølgeovn

Materialer og gjenstander ment for kontakt med næringsmidler skal være merket av produsenten. Denne merkingen kan være et glass-/gaffelsymbol, en setning som inneholder formuleringen for næringsmidler eller en karakteriserende varebetegnelse. En viktig del av merkingen består også i en angivelse av produktets begrensninger. Les også ovnens bruksanvisning så du slipper ubehagelige overraskelser.

Følgende materialer kan normalt benyttes forutsatt at de er merket fra produsent:

Varmebestandig glass, keramikk, porselen og stentøy.

Polyetylentereftalat (PET). PET er ofte merket PET eller et ett-tall inne i en trekant.

Plastbokser, stekeposer av PET og plastbelagte pappbokser belagt med PET inn mot næringsmiddelet.

Plastbeholdere, som er spesielt beregnet til bruk i mikrobølgeovn, kan være fremstilt av polypropylen; ev. merket med PP eller et fem-tall, eller high density polyethyen eller merket med HDPE eller et to-tall.

Beholdere av PP og HDPE bør kun anvendes til retter med lavt fett- og sukkerinnhold.

Lave aluminiumsbakker kun i mikrobølgeovner produsert etter 1980, sjekk ovnens bruksanvisning.

Plastfilm, som er beregnet til mikrobølgeovn les merkingen på emballasjen.

Små stykker aluminiumsfolie kan brukes til f.eks. til å dekke til ben på fjærkre og halen på fisk for å unngå at de blir overkokt/-stekt. Det er viktig at aluminiumsfolien er minst to centimeter fra ovnsiden, ellers kan det dannes gnister som skader ovnen.

Følgende materialer må ikke brukes med mindre det er spesifikt angitt av produsenten:

PVC både som film, begre, skåler etc. PVC-plast kan være merket med et tre-tall inne i et retursymbol.

Alminnelig husholdningsfilm.

Yoghurtbegre og lignende.

Melamin (et plastlignende materiale som benyttes blant annet i barneservise og speiderkrus) bør ikke brukes, da det sprekker ved høy temperatur. Metaller, inkludert aluminium, kan ikke brukes i ovner produsert før 1980. Sjekk uansett ovnens bruksanvisning før metaller/metallfolier benyttes i ovnen.

Eksempler på materialer som er mindre egnet i mikrobølgeovn:

Keramikk er mindre egnet. De kan ha sugd til seg fuktighet ved vask, slik at de sprenges ved oppvarming.

Bortsett fra bakepapir bør papir og papp ikke brukes i mikrobølgeovn.

Kjøkkenruller og servietter er ofte framstilt av papir som ikke er beregnet for kontakt med mat, spesielt ikke ved høyere temperaturer. Avhengig av kvaliteten kan papiret avgi skadelige stoffer til maten. Hvis tørkeruller skal brukes må forbruker sikre seg at de er merket for kontakt med næringsmidler.

Kilde: Vestfold interkommunale brannvesen, Matportalen.no